GP da Áustria: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? – Resultados | AutoSport

3 meses depois da sua última vitória num GP de Fórmula 1, Charles Leclerc triunfou na Áustria, num Red Bull Ring repleto de adeptos de Max Verstappen, ultrapassando 3 vezes o seu adversário. Foi a segunda vitória consecutiva da Ferrari, que mesmo assim não teve uma tarde fácil nem livre de problemas. A fiabilidade, ou a falta dela, marcou a corrida de Carlos Sainz que abandonou no exato momento em que pressionava Verstappen pelo segundo lugar da classificação.

A Red Bull esteve longe de dominar a corrida como dava a ideia na sexta-feira e Verstappen foi o segundo classificado, beneficiando da desistência de Sainz. Quem saiu beneficiado e subiu de novo ao pódio, pela terceira corrida consecutiva, foi Lewis Hamilton. O seu companheiro de equipa conseguiu recuperar de uma penalização no início da corrida e terminou no quarto lugar, provando que o Mercedes está mais forte do que todos os outros carros do pelotão, mas ainda não é uma ameaça séria à Ferrari e Red Bull, pelo menos em todos os circuitos.

Um pouco mais para trás, Esteban Ocon fez uma corrida muito boa, Mick Schumacher somou novamente pontos, juntando esse facto a uma boa exibição e foi o melhor dos pilotos Haas. Será a afirmação do jovem piloto alemão na F1? Os dois pilotos da McLaren conseguiram recuperar e terminar ambos no pódio.

O resultado da votação é claro, com Charles Leclerc a receber 46.1% dos votos, seguido de Mick Schumacher (25%) e Lewis Hamilton (13.8%). George Russell (5.3%) e Fernando Alonso (4.6%) completaram o top 5.

VOX POP

MiguelCosta

Leclerc. Não deu hipóteses a ninguém, nem ao Max.

Phil1971

Eu diria que foi nitidamente o Leclerc. Embora estivesse tentado a votar no Mick pelo que tem feito nos últimos grandes prémios.

917/30

Leclerc (mais uma vez). Além de ter que lutar com Max e Sainz, teve que lutar com o… carro. Ocon e Schumacher também estiveram muito bem e merecem nota muito positiva. Um nota especial para Alonso que fez uma recuperação cheia de garra (até deu para “puxar as orelhas” ao Tsunoda), foi 10º, o que já por si é bom, mas sem o problema que o levou a fazer a 3ª paragem na box e que o atirou para 14º a 10 voltas do fim, teria sido 7º/8º, isto depois de ter saído de 19º…o espanhol nunca desiste!