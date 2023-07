GP da Áustria: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? | AutoSport

Num fim de semana bem preenchido, com a corrida Sprint a trazer boa dose de animação, GP acabou por ser interessante… do segundo lugar para baixo. Max Verstappen não facilitou e tratou de conquistar a sétima vitória do ano. Mais uma performance imaculada do piloto da Red Bull.

Mas houve mais motivos de interesse, com a Ferrari a mostrar algo mais, a McLaren a conseguir um excelente resultado, pela mão de Lando Norris, a Mercedes aquém das expetativas, a Alpine com altos e baixos, tal como a Haas, com a Williams a mostrar mais andamento, apesar de não ter pontuado e a Alpha Tauri ainda em dificuldades.

Queremos saber quem foi o melhor piloto do dia no GP da Áustria, para os leitores do AutoSport. Vote e dê-nos a sua opinião.

A carregar…