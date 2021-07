GP da Áustria: Os melhores | AutoSport

A segunda corrida em Red Bull Ring permitiu que alguns protagonistas se evidenciassem em relação aos restantes. Escolhemos os cinco melhores do GP da Áustria:

Max Verstappen

Escolha óbvia e simples. Verstappen esteve imperial, num fim de semana perfeito para o neerlandês. Verstappen fez a pole, liderou a corrida toda e fez a volta mais rápida. Foi daquelas prestações incontestáveis e basta contabilizar o tempo que apareceu na tv para entender que a sua corrida foi calma e a vitória nunca esteve em causa. Uma prestação fantástica de um piloto cada vez mais preparado para a luta pelo título.

Lando Norris

Um ano depois do seu primeiro pódio, Norris conquistou o quarto da sua carreira, mas talvez o melhor até agora. Foi o culminar de um fim de semana sempre em crescendo, em que acabou por dar luta aos Mercedes e por pouco não levava a melhor. Já começa a ser habitual ver sessões de treino pouco exuberantes por parte de Norris, mas o jovem começa a revelar-se como um especialista na qualificação e na corrida apresenta uma frieza e uma qualidade ao nível dos melhores. Norris cresceu muito este ano e já não há dúvidas que tem tudo para ser uma referência no futuro.

George Russell

Outro jovem britânico que mostrou o seu talento. Apesar de ter arrancado mal e perdido posições, manteve-se focado na sua corrida e esteve novamente na luta pelos pontos. Ficou num ingrato 11º, e viu novamente o top 10 escapar por entre os dedos. Mas o que fez na qualificação com o Williams e a qualidade que mostrou ao defender-se de Alonso são as provas já desnecessárias que a Williams é uma equipa demasiado pequena para o potencial de Russell.

Carlos Sainz

Mais uma boa corrida do piloto espanhol da Ferrari. Nos tempos da Renault muitas dúvidas surgiram sobre a capacidade de Sainz e se algum dia poderia ser mais do que um piloto mediano. Desde a sua passagem pela McLaren que Sainz tem crescido a cada época e apesar de não ser um dos maiores talentos do grid, tem uma mistura de qualidade que faz dele um dos mais completos. A aposta da Scuderia foi claramente acertada e Sainz é agora sem dúvida um dos melhores da atualidade.

Daniel Ricciardo

O Sétimo lugar não é um resultado digno de registo para alguém como Ricciardo, que já nos habituou a mais e melhor. Mas olhando à sua forma recente, às dificuldades que tem tido e ao que tem conseguido extrair do carro, é um bom resultado e uma boa exibição. Ainda não vimos o Ricciardo que todos queremos, mas certamente que este resultado e exibição trarão um aumento de confiança. Ricciardo tem mais para dar, mas falta o clique. Não terá ainda sido desta que aconteceu, mas está mais perto.