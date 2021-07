GP da Áustria F1, volta 60: Verstappen lidera, Lando Norris brilha | AutoSport

A tarde de Sergio Pérez piorou drasticamente, quando na volta 43 foi penalizado por ter empurrado Charles Leclerc para fora de pista, com os comissários a manterem a coerência com a penalização dada a Lando Norris.

Na frente, Max Verstappen mantinha toda a gente à distância, enquanto Lewis Hamilton tinha a companhia de Valtteri Bottas e Lando Norris, que conseguia rodar ao mesmo nível dos Flechas de Prata. Carlos Sainz mantinha-se em quinto lugar, com Daniel Ricciardo em sexto, com Charles Leclerc a tentar passar Sergio Pérez, mas o mexicano a forçar outra fez o monegasco para a gravilha, apesar de o piloto da Ferrari ter forçado em demasia a manobra desta vez.

Na volta 48 a Mercedes deu ordem para Bottas se manter atrás de Hamilton que tinha danos no seu carro, o que sorria a Lando Norris que poderia aproximar-se ainda mais dos Mercedes. Uma ordem que foi revertida duas voltas depois.

Carlos Sainz finalmente parou na volta 50, saindo atrás de Yuki Tsunoda, que não conseguiu defender-se do espanhol, oitavo nesta fase.

Na volta 52 Mercedes deu ordens para Bottas passar Hamilton, que estava a atrasar Bottas, ficando à mercê de Norris. Na volta 54, Norris passou Hamilton e regressou aos lugares do pódio, com Hamilton a parar pouco depois para trocar de pneus.

Nesta fase, temos Pérez com dez segundos de penalização, tal como Yuki Tsunoda (segunda penalização por pisar linha de entrada das boxes). Verstappen está na frente, com Bottas a tentar defender-se de Norris e Hamilton a 20 seg. do McLaren.