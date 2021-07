GP da Áustria F1, volta 40: Max Verstappen controla as operações | AutoSport

Da volta 20 à volta 30 os pilotos concentraram-se em gerir os pneus e prolongar o primeiro stint o máximo possível para estarem mais confortáveis para o segundo turno.

Verstappen manteve-se na frente, com Hamilton em segundo e Norris em terceiro (com uma penalização de cinco segundo pela manobra de Sergio Pérez na curva 4). Valtteri Bottas era quarto com Daniel Ricciardo em quinto à distância.

Na volta 30 Ricciardo entrou para trocar de pneus, regressando à pista em 12º, com pneus duros. Na volta seguinte entrou Lando Norris e Valtteri Bottas, com o finlandês a passar o jovem britânico nas boxes. Norris saiu em quarto à frente de Charles Leclerc, Sergio Pérez e Carlos Sainz. Lewis Hamilton parou na volta seguinte enquanto Verstappen se mantinha em pista com vantagem suficiente para ficar na frente.

O top 4 mantém-se inalterado enquanto Gasly está agora sob pressão de Daniel Ricciardo, enquanto Pérez repetiu o que Lando Norris fez na curva quatro. O #11 empurrou Leclerc para fora de pista, num cenário igual ao da luta Norris vs Pérez.