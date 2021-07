GP da Áustria F1, volta 20: Max Verstappen na frente, Lando Norris penalizado | AutoSport

Max Verstappen lidera confortavelmente a corrida enquanto atrás de si, Lando Norris vai-se defendendo de Lewis Hamilton.

Na largada não tivemos muitas mudanças, com Max Verstappen a manter a primeira posição, à frente de Lando Norris e Sergio Perez. Mas ainda antes da primeira volta ser concluída, Esteban Ocon ficou parado em pista depois de um ligeiro toque na curva 3 que danificou a direção do seu Alpine, obrigando à entrada do Safety Car.

No recomeço Verstappen largou bem, mas Pérez atacou forte Norris num ataque que durou até à curva quatro, onde tentou ir por fora, mas o asfalto acabou e o mexicano acabou na gravilha, caindo para décimo, atrás de Daniel Ricciardo.

Norris conseguiu afastar-se ligeiramente de Lewis Hamilton que seguia em terceiro, com Valtteri Bottas, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Lance Stroll e Sebastian Vettel atrás.

Antonio Giovinazzi recebeu uma penalização de cinco segundo por ter ultrapassado com o Safety Car em pista

No final da décima volta o top dez mantinha-se inalterado, com Hamilton a começar a pressionar Norris, com Bottas a ver a distância sem argumentos para acompanhar a dupla na sua frente, a tentar a estratégia de uma paragem. Verstappen já tinha uma vantagem de cinco segundos com a corrida a começar a sorrir ao piloto da Red Bull.

A Alpha Tauri (com os dois carros com pneus macios) tratou de parar na volta 13 (Tsunoda) e 14 (Gasly).

Ricciardo estava a recuperar terreno e já era sexto na volta 16, atrás de Bottas e Vettel, com o australiano a subir a quinto pouco depois.

Na volta 20 Norris foi penalizado pela manobra com Pérez com cinco segundos, que terá de cumprir na sua paragem nas boxes, na mesma volta que foi passado por Hamilton que disse no rádio “Lando é um grande piloto.”