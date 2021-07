GP da Áustria F1: Os piores | AutoSport

Depois de termos escolhido os cinco melhores, olhamos para os cinco pilotos que estiveram abaixo das expetativas no GP da Áustria:

Sergio Pérez

Foi uma daquelas corridas más, típicas de Pérez. Não é frequente errar, mas quando erra é aos pares. A abordagem à ultrapassagem a Lando Norris foi um pouco otimista o que o levou para a gravilha. Não recebeu a nota que dizia que o seu adversário foi penalizado e fez o mesmo duas vezes a Leclerc. Com isso perdeu muito tempo apesar de ainda ter terminado em sexto. Max Verstappen comprovou que o carro tinha potencial para o pódio. Não foi uma tarde feliz para o mexicano, que apesar de ter o novo contrato já na impressora tem de fazer mais e melhor.

Yuki Tsunoda

O jovem japonês é rápido mas falta-lhe claramente maturidade e um pouco de inteligência em pista. A sua postura destemida faz com que não tenha medo de errar, mas ser penalizado duas vezes pelo mesmo erro, sendo o erro claramente evitável mostra que Tsunoda tem ainda muito que crescer. É rápido e a sua prestação na qualificação mostra bem isso mas tem muito trabalho pela frente ao nível mental para poder mostrar todo o talento que tem.

Esteban Ocon

Pode ser um pouco injusto colocá-lo nesta lista, ele que fez apenas três curvas e foi obrigado a desistir sem ter culpa. Mas a má prestação na qualificação colocou-o no meio da confusão. Depois de mostrar qualidade no começo da época, Ocon atravessa uma fase negativa, mesmo sem a pressão de ter de renovar, algo que já aconteceu.

Nikita Mazepin

Gunther Steiner admitiu que o carro do russo é ligeiramente mais pesado que o de Mick Schumacher, mas se formos ver o resultado final da corrida, Mazepin ficou a 81 segundos do seu colega de equipa. Se a isso retirarmos 30 segundos de penalização por desrespeito a duplas bandeiras amarelas, dá uma diferença de 50 segundos… no mesmo carro. Não sabemos se o russo teve problemas, mas certamente que não foi o peso a mais do carro que provocou uma discrepância tão grande.

Kimi Raikkonen

A corrida até nem estava a correr muito mal para Raikkonen. Apesar de não estar nos pontos, tinha feito uma recuperação interessante, até ao momento em que borrou a pintura e tocou em Sebastian Vettel acabando com a corrida de ambos. Em qualificação tem ficado regularmente atrás de Antonio Giovinazzi e em corrida temos visto pouco Raikkonen.