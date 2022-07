GP da Áustria F1: Médios ou macios? Eis a questão para a Sprint | AutoSport

Agendada para a tarde de hoje está a corrida sprint, a segunda da temporada e com desafios específicos. As 24 voltas que serão dadas ao traçado de Red Bull Ring deverão ser recheadas de ação, uma vez que a pista permite oportunidades de ultrapassagem. A questão da estratégia nestas corridas é simplificada, mas há uma grande dúvida. Com que pneus fazer a corrida? Médios ou macios?

Os macios dão vantagem no arranque e pelo que vimos ontem, mantêm-se com vida até a volta 18. É por volta desta altura que a queda de performance se acentua. Ou seja, para largar de macios, é preciso contar com um final de corrida muito duro, para aguentar carros que possam estar equipados com médios, a opção mais segura para a prova e que garante performance sem grandes perdas até o final das 24 voltas. Pelo gráfico fornecido pela F1, a vantagem dada pelos macios não pode ser negligenciada, mas a queda de performance começa pouco depois da volta 10 e acentua-se dramaticamente na volta 18, altura em que os médios começam a ser a melhor escolha, pois fornecem uma performance mais linear. Quem arrisca com os macios? Quem aposta nos médios apesar da desvantagem inicial? Uma dúvida que será resolvida às 15:30.