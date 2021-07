GP da Áustria F1: Gunther Steiner explica o chassis mais pesado | AutoSport

Nikita Mazepin queixou-se de que tinha um chassis mais pesado em relação ao seu colega de equipa e que isso o prejudicava. Gunther Steiner explicou brevemente o caso e disse que um novo chassis seria introduzido depois da pausa de verão, mas o responsável pela Haas foi mais ao pormenor.

Steiner explicou as diferenças entre ambos os chassis e a forma como têm sido utilizados:

“Um dos chassis é um pouco mais pesado, mas não em todas as circunstâncias, apenas quando precisamos de um certo equilíbrio de peso, pelo que acaba por ser um pouco mais pesado. É marginal, mas é mais pesado o que tem sempre um impacto. Trocámos bastante o chassis e trocámos sempre, não sei exatamente quem conduziu que chassis quando e onde, mas penso que ambos os pilotos usaram todos os nossos chassis”.

Steiner continuou a explicar que o aproveitamento de peças do chassis 2020 para 2021, bem como o trabalho de reparação que tem sido feito desde então, desempenhou terá ajudado a tornar o carro mais pesado. E já no ano passado esse chassis, embora dentro das tolerâncias, era ainda marginalmente mais pesado do que o outro.

“Aproveitamos todos os chassis do ano passado, como muitas outras equipas fizeram – devido ao congelamento dos regulamentos, o carro não é uma construção completamente nova”, explicou Steiner. “Parte dele está na tolerância quando se constrói um carro, e com certeza que ao longo de um ano se fazem alguns trabalhos de reparação e talvez o carro tenha ficado um pouco mais pesado”.