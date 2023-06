GP da Áustria de Fórmula 1: Segundo Sprint de 2023 | AutoSport

O próximo fim de semana de F1 fica marcado pelo segundo Sprint da época! O dia de sexta-feira vai definir a grelha para a corrida de domingo.

Após o divertido primeiro evento em Baku – que viu a Ferrari conseguir acabar com a série de pole positions da Red Bull, cortesia de Charles Leclerc – o Red Bull Ring terá duas sessões de qualificação. A sessão de sexta-feira é a habitual corrida de uma hora para decidir a grelha de partida para o Grande Prémio da Áustria, no domingo, e essas posições já estão definidas.

Depois, no sábado, há o dia do Sprint autónomo que inclui o Sprint Shootout – uma sessão de qualificação mais curta, mas ainda dividida em três partes – que define a grelha para o Sprint propriamente dito.

E tudo isto numa pista que incentiva grandes corridas, para além de ser um local onde as condições climatéricas complicadas desempenham frequentemente um papel no fim de semana. Vai ser um fim de semana divertido!

Horário

Sexta-Feira, 30 Junho

Treino livre 1 12:30 – 13:30

Qualificação 16:00 – 17:00

Sábado, 1 Julho

Sprinto Shootout 11:00 – 11:44

Sprint 15:30 – 16:30

Domingo, 2 Julho

Corrida 14:00