GP da Áustria de Fórmula 1: horários | AutoSport

Pela terceira semana consecutiva, temos mais um Grande Prémio de F1. Depois da Estíria, agora o GP da Áustria. Tudo igual, menos o nome…

Herdeiro dos ‘velhinhos’ Zeltweg e mais recentemente, Osterreichring, o novo Red Bull Ring – que também já foi A1 Ring – é uma pista rapidíssima, com três grandes pontos de ultrapassagem, num traçado que apesar de muito rápido, redunda normalmente em boas corridas. O circuito divide-se em três longas retas e um miolo mais enrolado.



Como resultado, as velocidades médias são geralmente baixas, o que significa que os carros têm de depender mais da aderência mecânica dos pneus do que da força descendente aerodinâmica. Como a maioria das curvas são para a direita, os pneus da esquerda fazem a maior parte do trabalho. No as duas esquerdas são as curvas que mais energia retiram aos pneus. O ano passado a F1 arrancou ali com duas boas corridas.

1º GP 1970

Voltas 71

Circuito 4.318 km

Corrida 306.452 km

Recorde 1m05.619s (Carlos Sainz, 2020)

Horário

Sexta-Feira, 2 Julho

Treino livre 1 10:30 – 11:30

Treino livre 2 14:00 – 15:00

Sábado, 3 Julho

Treino livre 3 11:00 – 12:00

Qualificação 14:00 – 15:00

Domingo, 4 Julho

Corrida 14:00