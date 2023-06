GP da Áustria de F1: Red Bull Ring é um circuito muito duro para os pneus | AutoSport

O Red Bull Ring é um circuito onde os pneus não têm descanso. Os monolugares percorrem as 10 curvas da pista em pouco mais de um minuto, e o facto do traçado possuir poucas retas significa que os pneus estarão sempre a trabalhar. O asfalto possui uma rugosidade micro e macro bastante elevada, devido à idade da superfície e a aderência é elevada no início da volta.

A tração e a travagem são elementos-chave, devendo ser dada uma atenção especial à gestão do sobreaquecimento dos pneus.

Os pilotos que não conseguirem arrefecer os seus pneus poderão ter dificuldades em defender os ataques dos rivais, especialmente no primeiro e no último sector. Um fator importante será a temperatura ambiente, com condições meteorológicas tradicionalmente pouco variáveis. No ano passado, a opção pelas duas paragens foi a estratégia dominante, e a alternância entre os compostos médio e duro, mas também existe a possibilidade de os pilotos realizarem apenas uma paragem, se a degradação não for muito alta.

Para esta corrida, foram escolhidos os compostos C3 (P Zero Duro), C4 (P Zero Médio) e C5 (P Zero Macio).

Spielberg será o segundo grande prémio do calendário com uma corrida ao sprint.

A qualificação que definirá a grelha de partida para o Grande Prémio será realizada na tarde de sexta-feira, após uma única sessão de treinos livres pela manhã.

A Sprint Shootout e a Sprint Race decorrerão no sábado. Durante as três sessões curtas que compõem o Sprint Shootout (com duração de 12, 10 e 8 minutos, respetivamente) as equipas terão de colocar pneus novos e utilizar o composto médio na Q1 e na Q2. Na Q3, apenas pode ser utilizado o composto macio.

O Red Bull Ring possui apenas 10 curvas e o menor tempo de volta do campeonato. O recorde pertence a Carlos Sainz, da Ferrari, que completou a volta 68 do Grande Prémio da Estíria de 2020 com o tempo de 1m05,619s, ao volante de um McLaren com motor Renault e pneus P Zero Macios (C4).

Max Verstappen, da Red Bull, com quatro vitórias em 18 corridas disputadas desde 1997, é o piloto com mais vitórias na atual versão da pista austríaca. A equipa com mais vitórias é a Mercedes (seis) graças a Nico Rosberg, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, que conquistaram duas corridas cada.

A maioria dos pilotos fez duas paragens no ano passado, iniciando com o composto médio antes de dois stints com os duros.

O Red Bull Ring está atrás apenas de Spa-Francorchamps em termos de variação de inclinação. Há uma variação de mais de 60 metros entre o ponto mais baixo da pista – pouco antes da curva 1 – e o ponto mais alto, após a curva 2.