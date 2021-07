GP da Áustria de F1: novos pneus em teste no TL1 e TL2 | AutoSport

Os treinos livres de amanhã na Fórmula 1 vão ficar marcados pelo teste a dois dois conjuntos de protótipos de pneus traseiros que apresentam uma nova construção. A Pirelli desenvolveu uma nova construção nos pneus da frente para 2021, mas optou por não introduzir o mesmo nos pneus traseiros devido a alterações no regulamento do piso. No entanto, as falhas no Azerbaijão levaram a mais investigações e trabalhos numa construção mais robusta, concebida para lidar com as cargas elevadas e nesse contexto todas as equipas terão dois conjuntos para utilizar quando quiserem no TL 1 e 2 (desde que se mantenha a pista seca) e se o feedback das equipas for positivo, então essa nova construção será introduzida a partir de Silverstone.