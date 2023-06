GP da Áustria de F1: McLaren com evoluções para o Red Bull Ring | AutoSport

A Williams não é a única equipa que pretende atualizar fortemente o seu carro para este Grande Prémio, pois a McLaren também está a preparar uma grande atualização para as próximas corridas.

O Diretor de Equipa Andrea Stella deixou claro no início da época que não estava satisfeito com a especificação de lançamento do carro que iria começar o ano, com a primeira atualização significativa introduzida em Baku a colocar o carro na posição que ele esperava desde a ronda de abertura.

As novas peças que vão ser introduzidas no MCL60 são tão vastas que é provável que sejam distribuídas pelas próximas três corridas, mas o primeiro e maior passo tem como objetivo a Áustria, mesmo com o formato de fim de semana Sprint.

A McLaren mostrou que pode preparar e implementar uma atualização mesmo com apenas uma sessão de treinos para a testar em Baku, e está confiante de que vale a pena o potencial ganho de performance para fazer o mesmo na Áustria.

Depois do seu segundo duplo ponto do ano no Mónaco, a McLaren não marcou um único ponto nas duas últimas corridas, apesar de um ritmo de qualificação impressionante, pelo que não só esperam ficar à frente do resto do pelotão com os últimos desenvolvimentos, mas também capitalizar em termos de resultados numa pista onde Lando Norris terminou no pódio duas vezes.