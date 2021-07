GP da Áustria de F1: Irá a Mercedes conseguir responder à Red Bull? | AutoSport

Max Verstappen dominou totalmente o Grande Prémio da Estíria de uma forma que ainda não se tinha visto esta época, com os homens de Milton Keynes a fazerem um coisa que só a Mercedes conseguiu fazer desde 2014 para cá, ser perfeitamente dominadora em pista, a todos os níveis. O holandês assegurou confortavelmente a pole position e depois teve ritmo mais do que suficiente para gerir a corrida e afastar-se de Lewis Hamilton à vontade, nunca estando sob ameaça.

Com apenas alguns dias entre as corridas, a grande questão é como é que a Mercedes vai tentar mudar as coisas este fim-de-semana? Todas as equipas vão ter os dados da primeira corrida para tentar descobrir o que poderiam ter feito melhor, e Max Verstappen espera mais luta. Mas tudo o que os adversários possam fazer melhor para diminuir a diferença, a Red Bull também para a manter, ou estendê-la.

Será que a Mercedes consegue encontrar algum desempenho extra para competir pela vitória?

A principal diferença duma semana para a outra surge na forma de compostos de pneus mais macios para esta segunda corrida – a Pirelli vai um passo mais suave em toda a gama – o que significa que a Red Bull não terá o composto C2 em que a Verstappen foi tão forte no segundo stint disponível para eles, mas se a Mercedes pode virar isso um pouco mais a seu favor é algo que se terá de comprovar em pista.