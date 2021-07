GP da Áustria de F1 com casa cheia | AutoSport

Andamos há 18 meses longos meses, fizeram-se 26 corridas em 52 semanas, todos se tiveram de adaptar à pandemia de covid-19. Nesse período, houve algumas corridas absolutamente emocionantes e momentos dramáticos, mas muitas delas tiveram lugar em eventos que se realizaram à porta fechada.

Embora tenha havido cada vez mais adeptos de volta aos circuitos nas últimas semanas, o Grande Prémio da Áustria deste fim-de-semana será o primeiro desde a pandemia a ser realizado com uma ‘multidão’ de adeptos nas bancadas. Vamos poder ver mais de 100.000 pessoas durante os três dias deste próximo fim-de-semana, e cerca de 60.000 no domingo, nas montanhas da Estíria, naquilo que é certamente um sinal emocional do progresso que se está a fazer de volta à normalidade.