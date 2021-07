GP da Áustria de F1: Clima novamente imprevisível | AutoSport

A Pirelli pode ter que atrasar os testes dos novos protótipos de pneus traseiros previstos para os treinos livres de manhã, caso a meteorologia pregue uma partida. Caso isso suceda, com a corrida de Sprint prevista para Silverstone, a Pirelli arrisca-se a ter que esperar mais algum tempo até poder testar os seus novos pneus.

Por outro lado, as equipas vão ter que lidar com uma meteorologia particularmente imprevisível para este fim de semana na Áustria.

Estiveram previstas trovoadas durante todo o fim-de-semana do Grande Prémio da Estíria, mas essas só existiram na quarta-feira, também houve muita chuva na sexta-feira à tarde e à noite, mas nada que afetasse as sessões em pista. As tempestades ameaçaram à volta do circuito mas nunca chegaram a atingir a qualificação de sábado, e no domingo já não se previa nada que não fosse sol. Mas a previsão é igualmente insegura para este fim-de-semana. Se isso realmente vai suceder, não sabemos, mas é uma possibilidade.