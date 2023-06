GP da Áustria de F1: Celebrando a influência de Dietrich Mateschitz | AutoSport

Talvez tenha sido apropriado que a Red Bull alcançado a sua 100ª vitória em Grandes Prémios no Canadá e que vá para a sua corrida em casa, na Áustria, a celebrar o facto de se ter tornado a quinta equipa a atingir este marco.

Para além do impressionante feito, este será um fim de semana particularmente pungente, uma vez que a F1 regressa ao Red Bull Ring pela primeira vez desde que o cofundador da Red Bull, Dietrich Mateschitz, faleceu em outubro passado, aos 78 anos.

Mateschitz desempenhou um papel fundamental na modernização do seu circuito natal para que este pudesse voltar a acolher eventos de automobilismo de alto nível, como o Grande Prémio da Áustria – que regressou ao calendário em 2014 – e teve um enorme impacto no automobilismo através das suas duas equipas que estão atualmente na grelha da F1 e dos numerosos jovens pilotos que ajudou a apoiar no seu caminho para a F1 ou para outras categorias de corrida.

Esta será a primeira oportunidade para a F1 para prestar homenagem a Dietrich Mateschitz, e será certamente um fim de semana que assinala tudo o que o austríaco fez pelo desporto automóvel, tanto a nível local como global.