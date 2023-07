GP da Áustria de F1: 8 pilotos penalizados viram do avesso a classificação final | AutoSport

Oito pilotos, incluindo Carlos Sainz e Lewis Hamilton, foram penalizados após o GP da Áustria de Fórmula 1, o que levou a grandes alterações na classificação final, que resultou do final da corrida. Como se percebe, quase metade da grelha de Fórmula 1 foi penalizada devido a infrações aos limites da pista após o Grande Prémio da Áustria e tudo isto só sucede agora porque a FIA não tem meios para, em devido tempo, analisar e decidir todas as putativas infrações. São tantas as situações que se tornou virtualmente impossível do fazer num tempo razoável imediatamente após o final da corrida.

Durante esta, foram aplicadas várias penalizações, todas por violação dos limites da pista, especialmente nas curvas 9 e 10, mas após a corrida a Aston Martin apresentou um protesto em que alegava a existência de muitos mais casos de infrações aos limites da pista que ainda não tinham sido analisados. A FIA admitiu-o e na verdade eram cerca de 1200 casos que tiveram de analisar e na sequência dessa investigação foram ‘apagados’ mais 83 tempos de volta após a corrida, e isso redundou em várias penalizações. Por exemplo, Carlos Sainz perdeu o seu quarto lugar depois de ter sido penalizado com 10 segundos, caindo para o sexto lugar, quem ganhou com isso foram Lando Norris e Fernando Alonso, que ascenderam à quarta e quinta posições, respetivamente.

Lewis Hamilton também sofreu nova penalização de 10 segundos e com isso caiu para trás do seu companheiro de equipa George Russell. Outra penalização de 10 segundos para Pierre Gasly, que atira o francês do nono para o décimo lugar.

A FIA explicou entretanto como aplicou as penalizações: quatro infrações significaram uma penalização de cinco segundos; cinco infrações, 10 segundos. Aqui, voltou tudo à estaca zero e em cima dessas, a FIA recomeçou a contagem aplicando a mesma medida, mais quatro infrações, 5 segundos; cinco, 10 segundos.

A FIA publicou entretanto a classificação final do GP da Áustria de F1, à frente de cada piloto o que perderam ou ganharam na classificação final.

Classificação após atribuição final de penalizações:

1º Verstappen (=)

2º Leclerc (=)

3º Perez (=)

4º Norris (+1)

5º Alonso (+1)

6º Sainz (-2)

7º Russell (+1)

8º Hamilton (-1)

9º Stroll (+1)

10º Gasly (-1)

11º Albon (=)

12º Zhou (+2)

13º Sargeant (=)

14º Ocon (-3)

15º Bottas (+1)

16º Piastri (+1)

17º De Vries (-2)

18º Magnussen (+1)

19º Tsunoda (-1)