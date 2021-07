GP da Áustria: Carlos Sainz e a complexidade destes Fórmula 1 | AutoSport

As temperaturas mais baixas em Spielberg, juntamente com a borracha mais macia Pirelli, tinham levantado questões sobre se a Ferrari poderia novamente ‘lutar’ com os pneus, tal como sucedeu em França no início deste triplo conjunto de corridas.

Carlos Sainz admite estar chocado com o quão diferentes as coisas foram em comparação com o fim-de-semana passado no mesmo circuito: “Basicamente colocámos em pista um carro muito semelhante ao da semana passada e tudo começou a sentir-se de forma diferente, o que mostra a complexidade destes carros de Fórmula 1”, disse o espanhol. “Ligeiras mudanças na asa, ligeiras alterações no estado da pista fazem com que se sinta como um carro completamente diferente”.

“Penso que estamos numa situação muito semelhante [ao fim-de-semana passado]. Penso que a qualificação, só por causa do tempo que se gasta nesta pista, mesmo que sejamos realmente bons nas curvas – o que somos – por estatísticas simples e por números simples, com 80 por cento da volta feita a todo o gás, vamos estar sempre um pouco atrasados.

“Depois vem a corrida, quando se luta muito mais pela aderência nas curvas e não se tem aquela aderência extra dos pneus, então esperemos que o nosso carro ganhe vida e ainda possamos continuar a avançar”.