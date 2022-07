GP da Áustria, Barómetro F1: O que achou da corrida? – Resultados￼ | AutoSport

O “Barómetro F1” é a nova rubrica do AutoSport. Queremos que os leitores nos façam chegar a sua opinião sobre as corridas no geral. Se gostaram da corrida ou não, atribuindo uma nota de 1 a 5. Assim, no final da época poderemos ter uma visão mais clara da qualidade do espetáculo. Os leitores poderão votar na nota pretendida para cada GP e a nota mais votada é a que será atribuída ao GP. No final do ano será feita uma média das corridas da segunda metade do ano. Como só agora iniciamos esta rubrica e chegamos ao meio da época, iremos também fazer já a votação para a nota da primeira metade da época que também será tida em conta nos cálculos finais.

No que diz respeito à opinião do leitores quanto ao GP da Áustria, parece ser amplamente positiva com o evento a receber nota 4 para a maioria dos leitores (41.3%), sendo esta a nota que fica atribuída a esta corrida.

Quanto ao balanço da época nesta primeira metade, é também amplamente positivo, com 49.4% dos leitores a dar nota 4 à primeira metade da temporada.