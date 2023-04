GP da Austrália: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? | AutoSport

Max Verstappen voltou a vencer uma prova do campeonato do Mundo de Fórmula 1, mas a corrida do GP da Austrália foi uma das mais confusas e recheada de incidentes dos últimos tempos. Gerou dúvidas, controvérsias, mas no final – também ele estranho – foi o piloto neerlandês o mais forte em Melbourne, enquanto Lewis Hamilton, que ainda passou pela liderança da prova, manteve Fernando Alonso afastado do segundo lugar. O piloto espanhol da Aston Martin voltou a subir ao pódio na Austrália.

Mais para trás, a McLaren e AlphaTauri conseguiram conquistar os primeiros pontos da temporada, numa corrida em que terminaram apenas 12 pilotos em pista, o que faz com que todas as 10 equipas tenham somado pontos esta época à terceira jornada do calendário.

O que queremos aferir dos leitores do AutoSport é a sua opinião sobre quem foi o Melhor Piloto do Dia do Grande Prémio da Austrália.

