GP da Austrália F1: Os destaques da corrida

Sem jogo escondido, sem amarras: hoje vimos o que a nova F1 vale. O GP da Austrália terminou com um triunfo claro da Mercedes, que inicia esta nova era com uma dobradinha demonstrativa do excelente trabalho realizado pela equipa.

Mercedes começa em grande

Um dos grandes destaques deste fim de semana vai precisamente para a Mercedes. Mais uma vez, inicia uma nova era regulamentar marcada por mudanças profundas, com o melhor pacote.

Na qualificação, George Russell foi rei e senhor e, na corrida, apesar do excelente arranque da Ferrari, os Flechas de Prata nunca entraram em pânico, pois o ritmo demonstrado era muito forte.

Russell surge desde já como um dos principais candidatos ao título. Rápido, maduro e inteligente em pista, conquistou a sexta vitória da carreira, depois de ter garantido a oitava pole position. Tem um papel ativo na definição da estratégia em corrida e não tem medo de arriscar.

Hoje cometeu apenas um pequeno erro, com uma travagem falhada que comprometeu o primeiro conjunto de pneus. No entanto, controlou a corrida com maturidade. No ano passado vimos provavelmente o melhor Russell desde que chegou à Fórmula 1 e, este ano, tem finalmente um carro capaz de capitalizar essa forma.

Também Kimi Antonelli merece destaque. Num fim de semana atribulado, marcado pelo acidente no TL3 e por um mau arranque na corrida, conseguiu recuperar posições e entregar o resultado que a equipa precisava.

Foto: Philippe Nanchino/ MPS Agency.

Ferrari com bons sinais

A Ferrari não deslumbrou, mas mostrou bons indicadores. A Mercedes pareceu mais forte nesta corrida, mas o discurso de Lewis Hamilton transmite um otimismo que não se via há algum tempo em Maranello.

Os arranques da Ferrari continuam a ser particularmente fortes e, nesta fase, mesmo partindo da segunda linha, não parecem existir grandes motivos de preocupação.

A estratégia voltou, contudo, a levantar algumas questões. A demora em chamar os pilotos às boxes fez com que a equipa não aproveitasse plenamente as oportunidades criadas pelos períodos de Virtual Safety Car. Ainda assim, nesta corrida, esse detalhe pouco alteraria o resultado final, pois a Mercedes parecia ter a situação sob controlo. Boa corrida de Leclerc, que proporcionou uma excelente luta com Russell e um merecido pódio para o monegasco.

Foto: Philippe Nanchino/ MPS Agency.

McLaren de altos e baixos

Do lado da McLaren, um início de temporada com duas faces. Oscar Piastri parecia ser o piloto mais rápido da equipa durante o fim de semana, mas acabou por nem sequer iniciar a corrida.

Perdeu o controlo do carro a caminho da grelha e embateu nas proteções. Um erro de pilotagem, combinado com um pico inesperado de potência, acabou por desencadear o acidente. Piastri volta assim a ter azar na corrida de casa.

Já Lando Norris passou grande parte do fim de semana à procura do melhor ritmo. Na primeira metade da corrida mostrou-se algo letárgico, com um andamento pouco competitivo.

No entanto, encontrou melhor ritmo na segunda metade da corrida e conseguiu defender-se de Verstappen, garantindo o quinto lugar — provavelmente o melhor resultado ao alcance da equipa.

Foto: Philippe Nanchino/ MPS Agency.

Fim de semana complicado para a Red Bull

A Red Bull não começou a temporada da melhor forma. Isack Hadjar abandonou na volta 11 depois de perder várias posições e de não conseguir capitalizar a boa qualificação de sábado.

Max Verstappen, por sua vez, fez aquilo que dele se espera: uma recuperação sólida até ao sexto lugar.

Ainda assim, a Red Bull parece estar um pouco mais afastada do topo do que muitos antecipavam. O fim de semana acabou por ser globalmente negativo, marcado pelo acidente de Verstappen na qualificação e a desitência de Hadjar que impediram a equipa de marcar mais pontos.

Foto: Philippe Nanchino/ MPS Agency.

Haas à boleia de Bearman

Oliver Bearman voltou a destacar-se na Haas. Depois de uma qualificação algo desapontante, a equipa americana iniciou o campeonato nos pontos graças a uma corrida muito competente do jovem britânico, que partiu do 12.º lugar.

O sétimo lugar final demonstra que o trabalho realizado durante o inverno foi eficaz e que existe potencial para a equipa lutar pelos pontos com alguma regularidade.

Esteban Ocon terminou no 11.º lugar após uma luta intensa com Pierre Gasly, voltando a ficar atrás do colega de equipa.

Foto: Philippe Nanchino/ MPS Agency.

Estreia auspiciosa de Lindblad

Se tivermos de escolher a grande revelação da corrida, Arvid Lindblad surge como um forte candidato. O jovem britânico protagonizou uma estreia impressionante, com uma exibição segura, combativa e sem receios.

Chegou mesmo a ocupar temporariamente posições no top 5 logo no início da corrida, embora o ritmo do monolugar não lhe permitisse manter-se entre os primeiros.

Ainda assim, deixou uma excelente primeira impressão. Liam Lawson, pelo contrário, teve um dia difícil e terminou apenas na 13.ª posição após um arranque muito fraco que o atirou para a cauda do pelotão.

Foto: Philippe Nanchino/ MPS Agency.

Primeiros pontos da Audi

Nota igualmente positiva para a Audi, que somou os primeiros pontos da sua história na Fórmula 1 graças a uma excelente corrida de Gabriel Bortoleto.

Trata-se de um projeto totalmente novo — carro novo, unidade motriz nova e uma estrutura ainda em crescimento — mas os sinais iniciais são encorajadores e o trabalho feito até agora parece muito sólido

A desistência prematura de Nico Hulkenberg foi um contratempo, mas Bortoleto compensou com uma exibição muito sólida.

Foto: Philippe Nanchino/ MPS Agency.

Alpine no top 10

A Alpine inicia a temporada com um ponto, conquistado pelo habitual Pierre Gasly.

Franco Colapinto voltou a não convencer totalmente, embora tenha tido uma corrida complicada, marcada por um stop-and-go devido a uma infração no procedimento de largada.

Na partida esteve também muito perto de um toque com Lawson, evitando o contacto com reflexos impressionantes.

Foto: Philippe Nanchino/ MPS Agency.

As notas negativas

As notas negativas vão para a Williams, que apresentou um desempenho muito abaixo do esperado, com uma evidente falta de ritmo.

A Cadillac continua o seu percurso de construção. Sendo uma estrutura muito recente, é natural que atravesse uma fase inicial difícil. Valtteri Bottas acabou por abandonar, mas Sergio Pérez conseguiu levar o carro até ao final — algo sempre positivo num projeto ainda em crescimento.

Por fim, a Aston Martin. Fernando Alonso voltou a demonstrar o desperdício que é ver o seu talento num carro pouco competitivo. Na primeira curva já era décimo classificado, depois de recuperar dez posições.

A frágil unidade motriz Honda acabou por limitar o desempenho da equipa. Em determinado momento, ambos os carros regressaram às boxes num cenário que mais parecia uma sessão de testes em ambiente competitivo do que uma corrida.

O chassis parece ter potencial, mas muito dependerá do trabalho realizado em Sakura.

Foto: Philippe Nanchino/ MPS Agency.

MPD, Herói Esquecido e Desilusão

O nosso MPD (Melhor Piloto do Dia) vai para George Russell, numa exibição extremamente controlada e com um ritmo muito consistente.

O Herói Esquecido é Arvid Lindblad, que assinou uma estreia muito promissora.

A desilusão recai sobre a Williams, que nesta fase deveria apresentar um nível competitivo mais elevado.

Foto: Philippe Nanchino/ MPS Agency.

Uma F1 demasiado artificial?

Lando Norris afirmou que a Fórmula 1 atual parece demasiado artificial. É uma opinião discutível, mas houve momentos na corrida que ajudaram a alimentar essa perceção.

As lutas iniciais entre Russell e Leclerc foram interessantes, mas a forte dependência da gestão de energia pareceu amplificar artificialmente o duelo. A expressão “Fórmula E em esteróides” surge inevitavelmente na mente de alguns observadores.

Os carros não são lentos — longe disso — mas transmitem uma sensação de menor agressividade em pista. Alguns onboards mostravam pilotos a levantar o pé muito cedo e a abordar curvas a velocidades menos impressionantes. Falta o fator “uau” que existia antes.

É ainda cedo para tirar conclusões definitivas. Albert Park também não é o circuito ideal para avaliar plenamente o potencial desta nova geração de monolugares.

Ainda assim, a primeira amostra deixou dúvidas. A corrida foi interessante, mas parte desse interesse pareceu resultar de uma filosofia técnica que continua a dividir opiniões. Será que nestes moldes a F1 ainda é a celebração dos mais rápidos, dos mais corajosos e dos que conseguem encontrar décimos de segundo ou ultrapassagens, travando mais tarde, sem perder o controlo? É difícil dizer que sim depois desta corrida. O jogo estratégico de gastar menos energia aqui para usar ali, em detrimento da velocidade, afasta-se do que tornou a F1 espetacular e admirada em todo o mundo. Vamos dar o benefício da dúvida, mas esta primeira corrida apesar de ter vários pontos interessantes, não entusiasmou.