GP da Austrália F1: O que esperar da corrida de Melbourne? | AutoSport

A pista de Albert Park fez sua primeira aparição no calendário da Fórmula 1 em 1996. A pista apresenta muitas curvas de média a alta velocidade, com quatro zonas de DRS que são um bom garante de muita emoção.

A curva 1 é uma chicane rápida com muros de um lado e uma área de escape de terra do outro, tornando-a uma das zonas mais difíceis, especialmente porque é seguida por uma reta longa, antes dos pilotos travam forte para a curva 3, um ponto favorito de ultrapassagem, pois surge no final de uma zona de DRS, mas atenção, aqui também há uma área de escape de terra à espreita.

As curvas 9 e 10 estão definitivamente entre as mais rápidas da pista e ultrapassagens são possíveis aqui, embora os pilotos também possam optar por ficar na esteira e então dar o seu melhor para passar na curva 11, onde ultrapassar ‘carrega’ um pouco menos de risco.

Apesar da pista ser um pouco complicada para as ultrapassagens, as corridas em Albert Park costumam ser bastante animadas, nunca falta ação e por vezes fortes acidentes. Não é preciso ir mais longe, veja-se o exemplo do ano passado…

Conheça muitas das histórias que fizeram a fama do circuito de Albert Park Circuit, e viaje pelos últimos 27 anos de pedigree de corrida gravado na pista de uma das pistas de corrida mais emblemáticas da Fórmula 1. Desde a ‘masterclass’ de Vettel até a ascensão de Schumacher e a estreia de Hamilton no pódio, este circuito já viu de tudo.

Clique em VER NO YOUTUBE, para ver o vídeo