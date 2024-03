GP da Austrália F1: Lewis Hamilton também abandona corrida | AutoSport

Lewis Hamilton é o segundo piloto a desistir da corrida do GP da Austrália, depois de ter sentido uma falha no Mercedes W15, momentos depois de ter tentado ultrapassar Sergio Pérez (que saiu do pitlane nessa altura).

O piloto britânico estava fora do top10 depois da sua paragem, ainda com pilotos à sua frente sem terem parado. Houve um curto período de Virtual Safety Car para ajudar à retirada do monolugar do britânico.