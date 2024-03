GP da Austrália F1: Bruno Famin (Alpine): “início de temporada difícil, mais do que esperávamos” | AutoSport

A Alpine está a tentar dar a volta ao seu atual estado de coisas, mas até aqui se a queda do quarto para sexto lugar de 2022 para 2023 já era má imagine-se agora do sexto para o 9º lugar (neste momento), e só não está pior porque fizeram um 12º lugar na Arábia Saudita e a RB não fez melhor do que 13º.

Para Bruno Famin, Diretor da Equipa: “Foi um início de temporada difícil. E, na verdade, tem sido mais desafiador do que esperávamos. Temos de continuar a progredir e a melhorar a nossa compreensão das razões pelas quais nos falta desempenho e, em última análise, de como podemos melhorar o ‘pacote’. Claramente, temos problemas para resolver rapidamente. Foi ótimo ter os dois pilotos em Enstone na semana passada. Paralelamente às suas funções no simulador em preparação para as próximas duas corridas, ambos os pilotos passaram algum tempo com a equipa para dar feedback sobre o que estão a sentir ao volante e dar orientações sobre como ‘navegar’ na situação atual. Todos estão a trabalhar muito e isso sem dúvida continuará para que possamos melhorar nossa posição.”

Para Esteban Ocon: “Cada corrida traz uma nova oportunidade e vamos para a Austrália com otimismo renovado para tentar levar a luta às equipas que nos rodeiam. Conhecemos as limitações do nosso pacote atual e sabemos que devemos estar no topo do nosso jogo sempre que entrarmos na pista. Não apenas da minha parte ao volante, mas também da equipe com estratégia, pit-stops e otimização do acerto. O pelotão este ano está muito acirrado e – como vimos na última corrida em Jeddah – os pontos são extremamente valiosos e podem mudar muito rapidamente a aparência geral do campeonato.”

Por fim Pierre Gasly, afina pelo mesmo diapasão: “Não foi o início de temporada que queríamos, mas, na realidade, era um início de época que esperávamos ser desafiante e isso provou ser o caso. Estive em Enstone por alguns dias na semana passada. Foi bom passar tempo com muitas pessoas diferentes e discutir algumas coisas sobre como podemos melhorar. Também reservei algum tempo no relatório de toda a equipa para dizer algumas palavras sobre como me sinto dentro do carro. Vejo muita vontade e motivação em todos da equipa para melhorar a nossa situação”.