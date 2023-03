GP DA AUSTRÁLIA DE FÓRMULA 1/HORÁRIOS (CORRIDA ÀS 6H00 DE DOMINGO) | AutoSport

O circuito Albert Park, em Melbourne está agora mais rápido do que nunca, fruto das modificações feitas o ano passado na pista. E ao que tudo indica, Ferrari e a Red Bull irão lutar pela vitória.

Desde 1996 na F1, que o circuito de Albert Park abria a época, mas os dois últimos anos de pandemia deixaram de fora a corrida australiana, sendo que em 2020 a F1 estava pronta para arrancar para a pista, mas a covid-19 não deixou. Os seus responsáveis aproveitaram para fazer alterações no traçado, mudando algumas zonas, de modo a possibilitarem ainda melhores corridas. A pista foi também asfaltada, pela primeira vez em 25 anos. De resto, as corridas costumam ser animadas. É um circuito que requer um chassis bem afinado, e a pista é das mais rápidas do calendário. É uma corrida adorada tanto por equipas como pelos adeptos, e sendo uma pista semi-permanente, há um alto nível de evolução do asfalto à medida que o fim de semana se desenrola.

1º GP 1996

Voltas 58

Circuito 5.278km

Corrida 306.124 km

Anterior Recorde 1m24.125s (Michael Schumacher, 2004), pista é nova, pois teve várias alterações que a tornaram bem mais rápida, novo recorde em 2022, 1m20.260s, Charles Leclerc (2022).

Horário

Sexta-Feira, 31 de março

Treino livre 1 02:30 – 03:30

Treino livre 2 06:00 – 07:00

Sábado, 1 Abril

Treino livre 3 02:30 – 03:30

Qualificação 06:00 – 07:00

Domingo, 2 Abril

Corrida 06:00