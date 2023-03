GP da Austrália de F1, TL1: Verstappen na frente de Hamilton e Perez | AutoSport

Max Verstappen marcou o ritmo durante a primeira sessão de treinos livres de sexta-feira, do Grande Prémio da Austrália de F1, liderando a sessão face ao rival da Mercedes, Lewis Hamilton e ao seu companheiro de equipa Red Bull, Sergio Perez numa pista seca em Albert Park. O neerlandês bateu Hamilton por 0.433s e Pérez por 0.503s, com Fernando Alonso (Aston Martin), logo a seguir.

A Red Bull continuou precisamente onde parou antes, na primeira sessão de treinos livres, com Verstappen a dar cedo a ideia que iria ficar na frente. O RB19 surgiu com evoluções, uma nova placa na extremidade da asa dianteira, e retoques na traseira para ajudar a arrefecer o motor.

A Mercedes é a outra equipa de topo que levou novas peças, com novidades no chão do seu W14, mas não houve novos desenvolvimentos para a Ferrari ou a Aston Martin.

Depois de muita gente em pista a meio da sessão, o duplo campeão mundial, Max Verstappen, manteve o primeiro lugar com 1m 18,790s, quase meio segundo à frente de Perez, que teve uma ligeira saída na Curva 3 quando mudou para pneus macios, antes que uma falha no GPS – que causou alguma confusão no tráfego e quase resultou em acidentes, o que despoletou uma bandeira vermelha e significou que o mexicano terminou sem tempos nos pneus mais macios.

Apesar da sua confortável vantagem, nem tudo foi ‘rosas’ para a Verstappen, pois relatou mudanças de caixa de velocidade “terríveis” e problemas com os travões traseiros, o que o levou a colocar um par de rodas na relva à saída da Curva 11, fazendo depois um pião na Curva 4.

Hamilton fez uma melhoria tardia de tempo com os mais macios e colocou-se no meio dos Red Bull no seu Mercedes, com Fernando Alonso a ficar em quarto, seguido pelos Ferrari de Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Lando Norris colocou o seu McLaren no sétimo lugar, enquanto o piloto da Alpine, Pierre Gasly, o outro Mercedes, o de George Russell e o segundo Aston Martin, de Lance Stroll fecharam o top 10.

Alex Albon foi o mais rápido dos pilotos Williams na 11ª posição, à frente de Oscar Piastri (McLaren), Nico Hulkenberg (Haas) e Nyck de Vries (AlphaTauri).

Logan Sargeant teve uma primeira sessão complicada, uma vez que relatou “estar no fundo do poço tanto que nem consigo ver”, antes do seu Williams parar com aparentes problemas técnicos, deixando-o na 15ª posição à frente de Esteban Ocon (Alpine).

Yuki Tsunoda foi 17º no seu Alpha Tauri depois de um enorme pião na Curva 1 que quase terminou nas barreiras. Seguiram-se os dois Alfa Romeo, de Valtteri Bottas e Zhou Guanyu e o Haas de Kevin Magnussen, outro piloto a sobreviver a ‘momentos’ na Curva 3 e Curva 10, que completam a lista.