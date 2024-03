GP da Austrália de F1: Será que Sainz vai voltar à ação em Melbourne? | AutoSport

Uma das maiores histórias do fim de semana de corrida na Arábia Saudita foi a impressionante estreia do piloto de reserva da Ferrari, Oliver Bearman, que teve uma oportunidade inesperada de correr na Fórmula 1 devido à ausência de Carlos Sainz.

O espanhol esteve a lutar contra uma doença durante vários dias, mas ainda completou as duas sessões de treinos de quinta-feira, antes de lhe ser diagnosticada uma apendicite e de ser submetido a uma cirurgia na manhã de sexta-feira, o que o impediu de correr durante o resto do fim de semana.

Bearman provou ser um substituto à altura no último minuto, com um forte desempenho apesar da sua falta de preparação, mas obteve seis pontos, fruto do sétimo lugar na corrida.

O facto de Bearman ou Sainz estarem novamente no carro em Melbourne será uma fonte de grande interesse, com Sainz a ter começado a época tão bem com um pódio de abertura no Bahrein.

O espanhol estará ansioso para voltar ao carro o mais rápido possível – e Alex Albon mostrou que era possível voltar a correr apenas duas semanas após uma apendicectomia em 2022 – mas o tempo de recuperação de cada pessoa pode ser diferente.

Ainda não é certo, mas é grande a probabilidade de Carlos Sainz estar de volta, ou será que Oliver Bearman poderá ter outra oportunidade de impressionar, uma vez que já deverá estar na Austrália para a próxima ronda do campeonato de Fórmula 2.

Como se sabe, após a cirurgia, Carlos Sainz já esteve nas boxes do GP da Arábia Saudita, com Fred Vasseur a destacar como ‘espantosa’ a recuperação, mas daí até ter alta para correr vai alguma distância.

O mais provável é o regresso de Carlos Sainz ser confirmado, mas até lá, resta esperar…