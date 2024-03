GP da Austrália de F1: Algumas chances para os homens da ‘casa’, Piastri e Ricciardo? | AutoSport

Desta vez, Piastri chega à Austrália depois de um forte quarto lugar na Arábia Saudita, um resultado que o deixa em quinto lugar no campeonato de pilotos nesta fase inicial. Piastri conquistou também dois pódios na segunda metade de 2023 e, com a McLaren a começar esta época em melhor forma – embora também insistindo que tem mais performance a ser adicionada ao seu carro em breve -, pode almejar mais pontos este fim de semana. Sem dúvida que pode perfeitamente alcançar um bom resultado, embora o fator casa não signifique tudo para si, porque tem adversários nas principais equipas com muitos mais Grandes Prémios realizados na Austrália.

Há um ano, Oscar Piastri fazia a sua primeira aparição na sua corrida caseira em Melbourne, mas fê-lo num McLaren pouco competitivo na altura, uma vez que a equipa só deu um claro passo em frente quando atualizou o seu carro a meio do ano. Mas isso não o impediu de conquistar os seus primeiros pontos com o oitavo lugar, tirando partido de uma corrida caótica para pontuar perante o seu público.

