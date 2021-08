GP da Austrália de 1991: A corrida mais curta da história da Fórmula 1 | AutoSport

O Grande Prémio da Austrália de 1991 detém o recorde da corrida mais curta da história da Fórmula 1, quer em termos de tempo bem como de distância.

A última corrida da temporada de 1991 foi realizada, como era habitual, no Circuito citadino de Adelaide, em condições terríveis, com o Grande Prémio a durar apenas 24 minutos. A corrida começou com muita chuva, não demorou muito até os pilotos começarem a perder o controlo dos seus carros, tanto Nicola Larini como Jean Alesi entraram em aquaplanagem e bateram na mesma zona do circuito, deixando destroços espalhados pela pista.

Os líderes da corrida com Ayrton Senna à cabeça, evitaram por pouco os carros batidos.

Os pilotos de topo – incluindo Nigel Mansell e Nelson Piquet – fizeram piões sobre a superfície escorregadia, enquanto o líder da corrida, Ayrton Senna gesticulava para que a corrida fosse interrompida. E assim foi, a corrida foi interrompida após apenas 16 voltas, pouco menos de 53 quilómetros.

A vitória de Senna, embora marcando apenas meio ponto, confirmou o estatuto de Campeã dos Construtores de 1991 para a McLaren.

33ª vitória de Ayrton Senna. 03/11/1991 – GP Austrália (McLaren/Honda), 14 voltas em 24m34,89s. Pódio: 1º Senna; 2º Nigel Mansell (Williams/Renault), a 1,259s; 3º Gerhard Berger (McLaren/Honda), a 5,120s