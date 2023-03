GP da Arábia Saudita, TL3: Red Bull domina e concorrência está longe | AutoSport

A terceira sessão de treinos livres confirmou a tendência de ontem. Max Verstappen fez o melhor tempo da sessão e deixou a concorrência longe. A Red Bull está bem e não parece que vá ser incomodada por ninguém. A luta pela última vaga no pódio parece sorrir mais à Aston Martin nesta fase, com a Ferrari, aparentemente, a não usar todo o potencial do seu motor.

Nenhuma equipa se interessou em ir para a pista assim que a luz verde se ligou no final da via das boxes o início do treino. Lance stroll foi o primeiro a ir para a pista e a iniciar o trabalho de pista, seguido de Fernando Alonso pouco depois, apenas para dar uma volta com pneus duros

Foi preciso esperar oito minutos para vermos o McLaren de Oscar Piastri a entrar em pista, já com dez minutos de sessão decorrida, com Lando Norris a entrar pouco depois, ambos com pneus médios. Seguiram-se Pierre Gasly e Esteban Ocon, com Max Verstappen a entrar pouco depois, numa altura em que a sessão começava a animar.

O primeiro tempo foi feito por Piastri com o registo de 1:32.531, destronado pouco depois por Nico Hulkenberg e com Pierre Gasly a fazer o primeiro tempo representativo (1:30.718), com pneus macios. Os Mercedes trataram de ocupar as primeiras posições para pouco depois Gasly regressar para depois dar o lugar a Verstappen, o primeiro a entrar no segundo 29 nesta sessão (1:29.882), com pneus duros. Sérgio Pérez, com os pneus macios (usados), tirou quatro décimos ao registo de Verstappen

A meio da sessão o top 10 era constituído por Sergio Pérez, Max Verstappen, Pierre Gasly, Esteban Ocon, George Russell, Alex Albon, Lewis Hamilton, Lando Norris, Charles Leclerc e Carlos Sainz. Nyck de Vries era o único piloto sem tempo na tabela nesta fase, ele que não faria o TL3 devido a uma troca de unidade motriz por parte da Alpha Tauri.

A vinte minutos do fim, Lewis Hamilton fez o quarto tempo com pneus macios novos. Max Verstappen entrou no segundo 28 na sua simulação de qualificação, com um conjunto de pneus novos. Verstappen distraiu-se em pista e ia provocando um acidente com Lando Norris, um incidente que não será penalizado. O campeão em título desculpou-se ao britânico. Logo a seguir, Verstappen tratou de tirar mais uns centésimos de segundo ao seu registo, estando agora no 1:28.660. Seguiam-se Pérez e Alonso, a oito décimos da referência, quando faltavam 10 minutos para o fim da sessão. Faltavam ainda as simulações de corrida dos homens da Ferrari.

Enquanto Verstappen continuava a tirar centésimos de segundo ao seu tempo, Leclerc iniciou a sua simulação de corrida, a cinco minutos do fim da sessão. O tempo não foi bom e Leclerc ficou a 1,4 segundos da referência em décimo. Carlos Sainz fez um pouco melhor e passou o seu colega de equipa, numa volta em que a Ferrari não parecia estar a usar toda a potência do motor. Leclerc conseguiu subir para sexto na segunda posição, enquanto Sainz (que apanhou muito trânsito no segundo setor) não melhorou muito o seu tempo.

O TL3 chegou ao fim e Max Verstappen ficou com o melhor tempo (1:28.485) ficando 0,6 segundos à frente de Sergio Pérez, seguido de Fernando Alonso (+0.998 seg), Lance Stroll ( +1.024 seg) e Lewis Hamilton (1.083 seg).

Se tirarmos a Red Bull da equação, temos uma grelha próxima com diferenças curtas entre as equipas. Mas o domínio dos Bull´s é evidente. A Aston Martin parece bem, à frente da Mercedes e da Ferrari, com a Scuderia a esconder o jogo, ou com receios de falhas da sua unidade motriz. A McLaren parece mais competitiva e poderá lutar com a Alpine, se bem que os franceses mostraram bom potencial nas simulações de corrida de ontem. Alfa Romeo e Haas tentarão aproveitar deslizes para chegarem ao top 10 com a Williams claramente melhor que a Alpha Tauri, equipa em apuros. Segue-se a qualificação, agendada para as 17 horas.