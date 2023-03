GP da Arábia Saudita: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? | AutoSport

Max Verstappen arrancou da 15ª posição da grelha de partida, possibilitando a luta pela vitória entre outros pilotos do pelotão. À cabeça estava o seu companheiro de equipa, Sergio Pérez, que após um arranque menos conseguido, onde deixou escapar Fernando Alonso para a liderança, manteve um ritmo forte e conseguiu recuperar o primeiro posto e levar o seu esforço a bom porto, vencendo na Arábia Saudita. O piloto neerlandês conseguiu recuperar várias posições para ocupar o segundo lugar do pódio, enquanto Fernando Alonso comprovou novamente o excelente momento de forma e a competitividade do Aston Martin AMR23, alcançando o 100º pódio entre uma polémica desnecessária.

Seguiram-se os dois pilotos da Mercedes, com Russell à frente de Hamilton, os dois pilotos da Ferrari e os dois Alpine. Das equipas que pontuaram apenas a Aston Martin e a Haas, que viu Kevin Magnussen somar o primeiro ponto da temporada, não terminaram com dois pilotos entre os 10 primeiros…

O que queremos aferir dos leitores do AutoSport é a sua opinião sobre quem foi o Melhor Piloto do Dia do Grande Prémio da Arábia Saudita.

