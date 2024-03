GP da Arábia Saudita: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? – Sondagem | AutoSport

Arrancou da pole position e só não liderou a corrida toda devido a um Safety Car que baralhou tudo em pista. Max Verstappen voltou à liderança e construiu uma vantagem que lhe permitiu vencer o GP da Arábia Saudita com facilidade e, pela segunda vez numa semana, não deu a mais pequena das hipóteses aos seus adversários. Duas corridas, duas vitórias, duas dobradinhas para a Red Bull com Sergio Pérez a terminar em segundo com Charles Leclerc a completar o pódio.

A Ferrari voltou a subir com um dos seus pilotos ao pódio pela segunda vez consecutiva, sendo a equipa que mais se aproxima dos Red Bull nesta fase inicial da temporada. No entanto, o fim de semana foi desafiante para a equipa italiana, que perdeu Carlos Sainz no final do primeiro dia de treinos, sendo diagnosticada uma apendicite ao piloto espanhol, tendo sido necessário colocar o jovem Oliver Bearman à pressa no monolugar da Scuderia, apenas com um treino para realizar antes da qualificação. O britânico acabou por ser um dos destaques do fim de semana, somando os primeiros pontos da Fórmula 1 logo na corrida de estreia, depois de alcançar o sétimo posto da classificação.

Enquanto o Bearman foi considerado o piloto da corrida através da votação da F1, o que pretendemos agora é aferir a opinião dos leitores do AutoSport sobre quem foi o Melhor Piloto do Dia do Grande Prémio da Arábia Saudita.