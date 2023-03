GP da Arábia Saudita: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? – Resultados | AutoSport

Max Verstappen arrancou da 15ª posição da grelha de partida, possibilitando a luta pela vitória entre outros pilotos do pelotão. À cabeça estava o seu companheiro de equipa, Sergio Pérez, que após um arranque menos conseguido, onde deixou escapar Fernando Alonso para a liderança, manteve um ritmo forte e conseguiu recuperar o primeiro posto e levar o seu esforço a bom porto, vencendo na Arábia Saudita. O piloto neerlandês conseguiu recuperar várias posições para ocupar o segundo lugar do pódio, enquanto Fernando Alonso comprovou novamente o excelente momento de forma e a competitividade do Aston Martin AMR23, alcançando o 100º pódio entre uma polémica desnecessária.

Seguiram-se os dois pilotos da Mercedes, com Russell à frente de Hamilton, os dois pilotos da Ferrari e os dois Alpine. Das equipas que pontuaram apenas a Aston Martin e a Haas, que viu Kevin Magnussen somar o primeiro ponto da temporada, não terminaram com dois pilotos entre os 10 primeiros…

Quisemos saber quem foi o melhor piloto do GP da Arábia Saudita e o resultado foi dividido. Sergio Pérez foi o piloto mais votado com 29.9%, seguido de Fernando Alonso (28.8%) e Max Verstappen (26.9%).

VOX POP

917/30



Checo sem dúvida! De resto de destacar Alonso muito bem, Russell a bater Hamilton e a combatividade de Tsunoda e K.Mag [Magnussen] com uma bela luta. Dos rookies: Sargeant esteve bem mais uma vez e Piastri com uma grande qualificação e a andar perto de Lando durante a corrida, o que por si só quer dizer muito.

NOTEAM1



Para mim Alonso.

Duas corridas, dois pódios.

Arranque imperial, gestão de corrida bem acima da média e a velocidade também continua intacta.

Quem estiver distraído, de repente pode pensar que estamos em 2006, tal é a consistência apresentada pelo piloto espanhol.

Scb



O melhor Alonso. Quem fez a figurinha mais triste a seguir à FIA, foi o 2º classificado.