GP da Arábia Saudita: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? – Resultado Sondagem | AutoSport

Arrancou da pole position e só não liderou toda a corrida devido a um Safety Car que baralhou tudo em pista. Max Verstappen voltou à liderança e construiu uma vantagem que lhe permitiu vencer o GP da Arábia Saudita com facilidade e pela segunda vez numa semana, não deu a mais pequena das hipóteses aos seus adversários. Duas corridas, duas vitórias, duas dobradinhas para a Red Bull com Sergio Pérez a terminar em segundo com Charles Leclerc a completar o pódio.

A Ferrari voltou a subir com um dos seus pilotos ao pódio pela segunda vez consecutiva, sendo a equipa que mais se aproxima dos Red Bull nesta fase inicial da temporada. No entanto, o fim de semana foi desafiante para a equipa italiana, que perdeu Carlos Sainz no final do primeiro dia de treinos, sendo diagnosticada uma apendicite ao piloto espanhol, tendo sido necessário colocar o jovem Oliver Bearman à pressa no monolugar da Scuderia, apenas com um treino para realizar antes da qualificação. O britânico acabou por ser um dos destaques do fim de semana, somando os primeiros pontos da Fórmula 1 logo na corrida de estreia, depois de alcançar o sétimo posto da classificação.

Para a maioria dos leitores do AutoSport, que votaram na sondagem, o piloto em destaque na corrida da Arábia Saudita foi Oliver Bearman, que recebeu 44,3% do votos. Segue-se Zhou Guanyu (33,5%) e o vencedor da corrida, Max Verstappen (7,7%).

VOX POP

Scb: “Numas das pistas mais exigentes fisicamente senão a mais exigente, passar da F2 para a a F1 só com 1 TL e qualificação (onde falha a Q3 por uma nesga) e fazer a corrida que fez, chegar às últimas voltas e ainda estar preocupado com a vantagem que tinha para os perseguidores: temos piloto! Arranjem um volante para o homem em 2025.”

917/30: “O meu voto vai para Bearman, claro! De destacar ainda os dois pilotos da Haas e Alonso.”

driver-on-track: “Bearman sem dúvida … A seguir Magnussen por os ter no sitio , fazendo um excelente jogo de equipa com o Hulkenberg”

Daniel Sousa: “Lewis Hamilton. Corrida imaculada numa estratégia alternativa mas mais uma vez a mostrar a sua capacidade de pilotagem.

Bearman a mostrar que pode ter futuro se mantiver a cabeça no lugar.”

NOTEAM2.0: “Para mim há dois pilotos que merecem essa distinção.

O que fez o Bearman foi impressionante, já sabemos que as circunstâncias eram muito complicadas, mas o jovem inglês deu muito boa conta de si, e é sem dúvida um talento a acompanhar com atenção.

E gostava de destacar o Piastri.

Na minha opinião teve o melhor fim de semana da sua curta carreira na F1 até ao momento, o que a surgir na segunda corrida da época é um excelente indicativo para o futuro.

Bateu o Norris em qualificação e continuou a brilhar na corrida. Sem capacidade para se chegar mais á frente, dominou o segundo pelotão com enorme classe e sabedoria sendo foi “o melhor dos outros” em Jeddah.”