GP da Arábia Saudita, Lewis Hamilton e Max Verstappen: match-point ou tie break? | AutoSport

Na conferência de imprensa em que estiveram presentes Lewis Hamilton e Max Verstappen, falou-se de…Ayrton Senna e Alain Prost. É verdade que as ‘duplas’ têm o mesmo número de títulos, mas falamos de ‘mundos’ diferentes.

É verdade que esta luta entre Lewis Hamilton e Max Verstappen está a ser intensa como há muito não se via na F1, mas trazer para o assunto as lutas Senna/Prost e tudo o que os envolveu, ainda vai uma boa distância. Que pode ser atenuada no futuro, mas não para já. Seja como for, comparou-se: “Para qualquer um que tenha perdido na sua juventude a era Senna e Prost, é isto. Isto é o que perderam, está a acontecer outra vez, a história repete-se”, disse Anthony Davidson, aos microfones da Sky F1.

O duelo pelo título mundial de Fórmula 1 entre Max Verstappen e Lewis Hamilton será resolvido nas próximas duas semanas, e a verdade é que o campeão mundial de 2021 poderá ser coroado já no GP da Arábia Saudita, pois Verstappen pode conquistar o seu primeiro título caso Hamilton tenha um fim-de-semana complicado. Mas o inglês está entusiasmado: “Estou a adorar, adoro esta batalha renhida, a pressão e as exigências que ela coloca a mim e a toda a equipa. Gosto muito, mas estas duas próximas corridas precisam de um desempenho ainda melhor”, disse Hamilton que depois de ter ficado 21 pontos atrás de Max Verstappen após o sprint de sábado no Brasil, Hamilton reentrou na luta após triunfos no Brasil e Qatar.

Seja como for, Max Verstappen ainda detém uma boa vantagem, e se acrescentar mais 18 pontos à margem, torna-se desde já campeão: “Gostaria, claro, de ter feito uma diferença maior, mas quando não se tem o ritmo, é impossível fazer isso, por isso vamos apenas tentar ser melhores, e voltar fortes, especialmente aqui na Arábia Saudita, e depois, vamos ver em Abu Dhabi”.