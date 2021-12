GP da Arábia Saudita F1: Ultrapassagens muito difíceis em circuito… perigoso | AutoSport

Os pilotos gostam, mas talvez a pista pudesse ter sido melhor pensada para a Fórmula 1. São vários os que acham que as ultrapassagens vão ser difíceis, entre carros com andamentos semelhantes, é claro.

O acidente de Charles Leclerc mostrou bem como os erros se vão ‘pagar’.

Valtteri Bottas disse que “a pista é fixe”, mas depois do segundo treino: “é bastante difícil”.

Carlos Sainz compara esta pista com Macau: “A intensidade, a emoção e a adrenalina é algo que não vivia desde os meus dias de Macau”, disse. Fernando Alonso, o piloto da grelha que mais pistas diferentes experimentou, dentro e fora da F1, ficou impressionado: “É uma volta muito, muito espectacular, conduzir entre paredes e estas velocidades. Qualquer erro, pode ter grandes consequências. Por isso, é preciso estar alerta”.

Daniel Ricciardo diz que “parece um labirinto”.

Quanto às ultrapassagens: “Penso que será, infelizmente, bastante difícil de ultrapassar se formos mais ou menos à mesma velocidade”, admitiu Kimi Raikkonen e Lance Stroll acrescenta: “falta uma boa zona de travagem para ultrapassar”.

Resumindo, as ultrapassagens serão fáceis nas longas retas, com o DRS, mas desde que os carros saiam muito juntos da zona mais lenta anterior, porque ninguém vai passar ninguém em travagem, porque, basicamente, não há.

Se houver ‘comboios’ de DRS, dificilmente alguém passa um adversário.