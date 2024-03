GP da Arábia Saudita F1, Red Bulls: más corridas de Tsunoda e Ricciardo | AutoSport

Não era para ser para a RB, apesar de Yaki Tsunoda ter começado entre os 10 primeiros. O japonês perdeu para Lance Stroll e foi passado por Oliver Bearman no reinício após o Safety Car.

Depois, Tsunoda ficou na luta com Kevin Magnussen, perdendo para o dinamarquês em várias ocasiões e às vezes mostrando-se frustrado. Não tão frustrado quanto Daniel Ricciardo, que perdeu duas posições e não conseguiu encontrar ritmo para se envolver na corrida ele que nunca tinha corrido em Jidá.

Fez ainda um pião perto do fim. Tsunoda foi penalizado pós-corrida por um ‘unsafe release’.

Daniel Ricciardo, 16º: “Foi uma corrida difícil e, no geral, um fim de semana difícil, o que é muito frustrante. Durante o tempo do Safety Car, tivemos um pit stop lento e a poucas voltas do final, cometi um erro e fiz um pião Curva 1. No entanto, continuo otimista, pois sei que temos alguns sinais positivos e só precisamos de aperfeiçoar o nosso ‘pacote’. Temos uma semana de folga agora e haverá um grande esforço de todos para acertar e garantir que tenhamos um bom carro para a próxima corrida. Sei que a equipa quer isso tanto quanto eu. Estou animado para voltar a correr em Melbourne, então vamos nos preparar para isso.”

Yuki Tsunoda, 15º: “Foi uma corrida difícil. Cometi alguns erros e deixei passar alguns carros quando tentava ultrapassar o carro da frente, e a culpa é minha. Lutamos com o nosso ritmo e aderência, por isso foi difícil pilotar. Do lado positivo, tivemos uma qualificação forte e vamos analisar o nosso ritmo de corrida e descobrir por que temos tantas dificuldades. Há coisas que posso melhorar, vamos analisá-las e aplicar o que aprendemos no futuro.”

Alan Permane, Diretor de Corrida: “Com Yuki, fizemos uma corrida convencional como a maioria das outras. Começamos com o pneu médio e, quando o Safety Car saiu, levámo-o à boxe para o composto duro. O que aconteceu então foi um pouco difícil de aceitar. Magnussen saiu da pista para se colocar deliberadamente na frente de Yuki e depois desacelerou-o em até dois segundos por volta, o que permitiu a Hulkenberg, que ainda não tinha parado, criar uma vantagem e, claro, parar na frente de todos os carros atrás. Isso, para mim, não parece correto e é a própria definição de comportamento antidesportivo. Tenho certeza que nós e outras equipes conversaremos com a FIA sobre isso em corridas futuras. Em relação à corrida do Daniel, tivemos um problema com os pneus durante o pit stop e isso o colocou no final da tabela, a partir daqui foi difícil avançar.