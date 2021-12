GP da Arábia Saudita F1: Pilotos da Ferrari cautelosos | AutoSport

A Ferrari pode garantir já na Arábia Saudita o terceiro lugar nos construtores, na frente da McLaren, mas nem Carlos Sainz ou Charles Leclerc mostraram confiança nas suas hipóteses. Curiosamente, Daniel Ricciardo e Lando Norris, pilotos da McLaren, parecem ansiosos para ir para a pista em Jidá.

Carlos Sainz marcou pontos em todos os fins-de-semana desta temporada, exceto dois, e essas atuações ajudaram a Ferrari a ter neste momento 39.5 pontos mais que a McLaren.

Este fim-de-semana, a Scuderia precisa apenas de bater os seus rivais por cinco pontos para conquistar o terceiro lugar, mas Sainz diz que não será fácil: “Olhando para os resultados recentes, pode parecer um cenário provável. Mas temos de nos lembrar que a McLaren tem estado na luta em todas as corridas que os superamos.

“Não é como se estivéssemos num caminho fácil para os ultrapassar, antes dos seus problemas nas últimas três corridas, tem sido equilibrado, apenas conseguimos cometer menos erros, juntar tudo com os dois carros e ultrapassá-los. Mas sinto que aqui eles podem ter o carro mais rápido e provavelmente vão levar a luta até Abu Dhabi”.

O colega de equipa Leclerc concordou ao avaliar as características do super-rápido e totalmente novo Circuito Jeddah Corniche, dizendo: “No papel, parece que não vai ser uma das nossas melhores pistas porque, obviamente, são retas muito longas e uma pista muito rápida, mas, por outro lado, é uma pista urbana pelo que tudo pode acontecer. Esperemos que como pilotos possamos fazer a diferença e sim, estou realmente ansioso por experimentar esta pista pela primeira vez”, disse Leclerc.