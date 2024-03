GP da Arábia Saudita F1: Max Verstappen prevê qualificação: “muito, muito equilibrada” | AutoSport

Depois de terminar atrás de um Aston Martin e de um Mercedes na 2ª sessão de Treinos Livres, Max Verstappen prevê uma sessão de qualificação muito disputada. Verstappen liderou o TL1 com o Red Bull RB20 – que utilizou para obter uma vitória confortável no Grande Prémio do Bahrein, mas teve de se contentar com a P3 no FP2, com Fernando Alonso, da Aston Martin, e George Russell, da Mercedes, a terminarem à sua frente, Alonso por 0,331s: “Vai ser novamente muito, muito equilibrado”, disse Verstappen, quando questionado sobre a sua previsão sobre a posição da Red Bull em termos de ritmo de qualificação neste fim de semana. “Penso que é provavelmente aí que os outros estão um pouco melhor do que nós, numa volta. O nosso carro está provavelmente um pouco mais vivo em séries longas de voltas. Penso que, no geral, aprendemos muito”, acrescentou. “Claro que há sempre coisas que podemos procurar para melhorar o desempenho numa volta, mas penso que algumas equipas já utilizaram um pouco mais de potência, como fizeram no Bahrein, por isso também vamos ter isso em consideração. Mas quando passámos para as voltas mais longas, o resultado voltou a ser bastante bom, pelo que estamos bastante satisfeitos com isso.”