GP da Arábia Saudita F1, Lewis Hamilton: “um dia com falta de confiança na traseira do carro” | AutoSport

Lewis Hamilton revelou ter sentido “falta confiança” no seu monolugar, destacando vários “grandes momentos” nos treinos livres do GP da Arábia Saudita. O inglês admitiu que tem estado a ter dificuldades com a traseira do seu Mercedes W15 após as sessões de treinos, sendo a segunda sessão particularmente difícil. Paralelamente, relatou uma perda de potência nos momentos finais da sessão, e foi ainda investigado depois de um incidente de impedimento com Logan Sargeant, com o piloto da Williams a ter de tomar medidas de evasão. Foi emitido um aviso a Hamilton e à Mercedes sobre o assunto, e a equipa foi multada em 15.000 euros por não ter alertado Hamilton que Sargeant estava a aproximar-se numa volta rápida: “um dia com falta de confiança na traseira do carro. [Com o acerto, fizemos algum trabalho de sessão para sessão, mudámos bastante, mas [ainda havia] o problema subjacente com a traseira, com o qual eu estava a lutar, por isso tive alguns momentos realmente complicados. Agora, não sei, precisamos de analisar os dados, mas o George está obviamente muito mais satisfeito com o seu carro. Fomos em direções diferentes hoje, tentando coisas diferentes para encontrar a solução certa para o carro, mas sim, tudo o que eu quero é uma traseira estável e então ficarei feliz, então é nisso que estamos a trabalhar.”