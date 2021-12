GP da Arábia Saudita F1: Lewis Hamilton preocupado com o tráfego | AutoSport

Foram apenas treinos livres mas já deu para perceber que o tráfego pode ser, especialmente na Q1 da qualificação, problemático neste circuito de Jidá. Depois de quase ter tido um acidente durante o segundo treino, com Antonio Giovinazzi, Lewis Hamilton revelou que a nova pista é uma das mais complicadas no que ao tráfego diz respeito na F1, a que se acrescenta os muros que ladeiam toda a pista: “o tráfego na pista é muito pior do que muitos outros circuitos onde vamos. É quase como no Mónaco”, com a agravante das velocidades consideravelmente maiores em Jidá, em que os carros atingem cerca de 330 km/h nas retas: “Penso que a velocidade a que nos aproximamos de alguns pilotos lentos em pista está numa zona de perigo”, disse Hamilton, ainda por cima, o trabalho de limpeza e que foi feito com o novo asfalto foi excelente, o que tornou a aderência muito alta, logo desde o primeiro momento em que os monolugares saíram para a pista.