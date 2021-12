GP da Arábia Saudita F1: forte acidente de Charles Leclerc, ‘encerra’ TL2 | AutoSport

Charles Leclerc bateu forte a poucos minutos do final do segundo treino livre, com a sessão a terminar aí, depois de ser mostrada a bandeira vermelha. O piloto da Ferrari saiu de pista na curva 23, o Ferrari entrou em pião e foi bater de traseira nas barreiras de proteção, ficando totalmente destruído. Nada, aparentemente, se passou com o piloto em termos físicos, já que saiu pelo seu pé dos destroços do carro.