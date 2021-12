GP da Arábia Saudita F1 com pista difícil: Silverstone, mas com os muros de Macau… | AutoSport

A primeira parte da decisão do título de Fórmula 1 vai realizar-se numa pista que ninguém conhece, difícil de aprender e mais estreita que os pilotos estavam à espera. O novo Circuito Jeddah Corniche é muito rápido, ao melhor estilo de Silverstone, mas com os muros de Macau.

A generalidade dos pilotos teve que passar muitas horas no simulador para ‘aprender’ a pista e lá chegados, tiveram algumas surpresas, já que as barreiras de segurança em alguns locais, estreitaram ainda mais a pista: há uma coisa que as equipas têm que contar em Jidá, a forte possibilidade de haver Safety Car. É que aqui nenhum piloto sai de pista. Bate no muro e fica na pista.

Pierre Gasly diz que é “uma pista bastante excitante e desafiante”, admitindo que é mais estreito do que o simulador deixou perceber. Outra grande incógnita são os pneus.

“Tudo parece muito diferente do que estamos habituados na F1”, diz Carlos Sainz: “Foi difícil acertar os pontos de travagem e entrada em curva. Tudo parece igual. Na verdade, não há paralelo na F1 com este circuito. E um ponto a ter em conta é a curta margem de erro. Vamos ver o que sai daqui. Só esperemos que a corrida decorra normalmente e não existam incidentes que podem estragar a luta pelo título. Faz parte das corridas, mas seria mau…