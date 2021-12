GP da Arábia Saudita F1, Christian Horner: “agora é tudo ou nada, são duas finais!” | AutoSport

Christian Horner está contente com o ritmo apresentado hoje pela Red Bull, apelidando-o de “realmente encorajador”. Apesar da Red Bull ter ficado atrás da Mercedes nos treinos de hoje, sexta-feira, em Jidá, o Director da Equipa, Christian Horner revelou estar animado pelo ritmo. Max Verstappen ficou apenas 0,056s de Lewis Hamilton na primeira sessão de treinos, com o inglês a encabeçar as duas sessões, mas Horner gostou do que viu na telemetria: “O circuito é um pouco mais estreito do que pensávamos, por isso a ênfase não será toda na potência dos motores, pelo menos da forma que pensávamos ser e isso para nós é encorajador”, disse Horner, depois de Verstappen ter terminado a 0.195s de Hamilton no TL2, e atrás do terceiro colocado, o Alpha Tauri de Pierre Gasly:

“Podemos ver que há um décimo ou dois entre os carros, entre os dois pilotos [Hamilton e Verstappen]. Neste tipo de circuito isso é realmente encorajador para nós”, acrescentou Horner: “Penso que o Max tem apenas de ir à procura da sua sorte. Ele trabalhou incrivelmente, tal como toda a equipa, para chegar a esta posição, para estar aqui, a duas corridas do final e agora só tem de dar tudo o que tem e este é o tipo de circuito do Max, alta velocidade, paredes, corretores. Quando falei com ele após a sessão, ele estava a gostar.

“Trabalhámos muito para chegar a esta posição, tivemos um ano maravilhoso, ganhámos muitas corridas e, finalmente, a Mercedes tem um concorrente. Penso que todos na equipa adoraram esta luta, até aqui e agora é tudo ou nada, são duas finais! Só temos de fazer o melhor que pudermos e esperar que possamos sair por cima”, concluiu Horner.