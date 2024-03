GP da Arábia Saudita F1 : Aston Martin em boa forma, mas a qualificação “é outra louça” | AutoSport

Fernando Alonso está contente com o primeiro dia de treinos livres da Aston Martin, depois de ter sido o mais rápido no segundo treino livre, embora se mantenha cauteloso quanto às suas perspetivas para o resto do fim de semana. O espanhol nunca esteve longe do topo da tabela de tempos e terminou a primeira hora de treinos livres em segundo lugar, a pouco mais de um décimo de segundo de Max Verstappen. Na segunda sessão de treinos livres, Alonso melhorou um lugar, com o piloto de 42 anos a registar a volta mais rápida do dia, ao rodar em 1m 28,827s com o pneu macio: “Sinto-me bem”, respondeu o bicampeão mundial. “Obviamente, são apenas treinos livres. Como vimos no ano passado e também no Bahrein, somos mais rápidos nos treinos livres do que na qualificação. Penso que utilizamos estratégias diferentes, em termos de combustível, modos de motor, etc.

“Mantemos o nosso programa. [Não houve realmente nenhum problema com o carro. As possibilidades de configuração também estão bastante abertas. Mas sim, definitivamente uma boa quinta-feira para nós”.

Instado a dar a sua opinião sobre o ritmo de corrida a longo prazo da Aston Martin antes do Grande Prémio de sábado à noite, Alonso insistiu que ainda não tinha uma leitura sobre isso.

Foi também um dia decente em Jeddah para o companheiro de equipa de Alonso, Lance Stroll, que terminou o primeiro e o segundo treinos em nono e sexto, respetivamente, embora o canadiano tenha recebido uma bandeira preta e branca por uma infração aos limites da pista durante o FP2.

Stroll falou positivamente sobre a experiência de pilotar no circuito, dizendo após a segunda hora de treinos: “É muito divertido conduzir aqui, a alta velocidade. Muito emocionante no carro, por isso, sim, é fixe”. E em termos de como ele espera extrair o potencial do AMR24 durante o resto do fim de semana, o piloto de 25 anos acrescentou: “É só continuar a acelerar.”