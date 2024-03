GP da Arábia Saudita de F1: Yuki Tsunoda à procura de pontos para a RB | AutoSport

Os pilotos da Mercedes diretamente à frente de Tsunoda têm tido dificuldades em obter a afinação certa durante o fim de semana, mas têm um carro que parece ter melhor ritmo de corrida do que o RB. Com Piastri e Norris à frente, esse grupo pode ficar ao alcance de Tsunoda, que vai tentar manter Stroll e Bearman à distância para se manter nos lugares pontuáveis.

Como já referimos, os dois pilotos da RB foram o foco de um desentendimento no Bahrein, onde Tsunoda ficou insatisfeito por ter recebido ordens de equipa para deixar passar Daniel Ricciardo no final da corrida devido a estratégias diferentes, e mostrou o seu descontentamento após o final.

Uma das surpresas da qualificação foi o nono lugar de Yuki Tsunoda, que deve ainda estar ‘possuído’ pelo que aconteceu no Bahrein com a equipa e Daniel Ricciardo, por isso não nos admiramos nada que tenha feito uma qualificação de ‘raiva’. E a verdade é que correu bem, ele que em 2023 só por quatro vez foi à Q3. No Bahrein foi 11º na qualificação, e agora na Arábia Saudita o japonês vai em busca dos seus primeiros pontos e dos da sua equipa na temporada.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI