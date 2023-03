GP da Arábia Saudita de F1: Red Bull continua a dominar | AutoSport

A Red Bull marcou o ritmo durante os treinos de sexta-feira do Grande Prémio da Arábia Saudita de F1, com os campeões mundiais em título a liderarem nas ruas de Jeddah em ambas as sessões. A Red Bull começou a temporada 2023 em grande estilo com um ‘bloqueio’ na primeira fila e um resultado dominante no Grande Prémio do Bahrein, e os primeiros sinais da prática na Arábia Saudita são a confirmação do que já se viu no Bahrein.

Max Verstappen bateu o Aston Martin de Fernando Alonso por dois décimos de segundo durante o TL2 e os dados indicam que a vantagem num volta rápida da Red Bull é de facto uns impressionantes 0.6s de avanço para a concorrência mais próxima.

Quanto ao ritmo da corrida, as séries mais longas apontam para que a Red Bull tenha uma diferença menor, de 0.2s para o pelotão que a persegue, sustentando a afirmação de Verstappen de que “os tempos de volta são todos muito próximos, por isso não é definitivamente como o Bahrein”, referindo-se ao ritmo em comparação com os outros carros.