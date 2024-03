GP da Arábia Saudita de F1: Pode Sergio Pérez repetir 2023? | AutoSport

Se a primeira corrida da temporada deste ano pareceu familiar, é porque Max Verstappen ganhou confortavelmente na frente de Sergio Pérez, e um Ferrari foi o adversário mais próximo, tal como em 2023. Há um ano, Charles Leclerc teve um problema de fiabilidade e Fernando Alonso subiu ao pódio, mas os dois primeiros tiveram o mesmo resultado.

Quando chegou a vez da Arábia Saudita, em 2023, Verstappen teve problemas na qualificação – cometeu um erro na sua volta final – e Sergio Pérez fez a pole, convertendo-a numa vitória na corrida e mostrando o ritmo para extinguir as esperanças de Max Verstappen de o desafiar após uma forte recuperação.

No início do ano passado, os circuitos de rua mostraram ser um ponto forte para Pérez, com o mexicano a vencer também em Baku, com os dois pilotos da Red Bull a dividirem igualmente as primeiras quatro corridas. Tendo em conta a forma que Max Verstappen mostrou ao longo do ano, seria um enorme impulso de confiança para Sergio Perez e uma verdadeira afirmação se ele lutasse pela vitória novamente neste fim de semana, e eventualmente repetisse 2023.

Vamos ver se os problemas da Ferrari e Mercedes não se repetem, a McLaren será em teoria mais competitiva em Jeddah, pelo que será interessante ver como se desenrola a corrida deste próximo fim de semana.